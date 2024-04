Google pakub vastukaalu Nvidia tehisintellekti kiipide valitsemisele turul

Google pakutav analoog Nvidiale lubab kiibiturule tuua suurema konkurentsi. Foto: Raul Mee

Google avalikustas teisipäeval oma tehisintellekti kiipide uue versiooni, mis on üks väheseid elujõulisi alternatiive Nvidia AI kiipidele, kuigi arendajad pääsevad neile juurde ainult Google'i pilveplatvormi kaudu.

Google plaanib pakkuda keskprotsessorit (CPU) nimega Axion, millel olevat ettevõtte väitel parem jõudlus ning see tehakse klientide jaoks lihtsamaks. Konkureerivad pilveoperaatorid Amazon.com ja Microsoft on loonud Arm CPU, et eristada nende pakutavaid arvutiteenuseid. Google on ehitanud YouTube'i, AI ja nutitelefonide jaoks teisi kohandatud kiipe, kuid pole CPU-d ehitanud. Samas väidab ettevõte, et Axioni kiip pakub 30% paremat jõudlust kui "üldotstarbelised Arm-kiibid" ja 50% paremat jõudlust kui Inteli ja Advanced Micro Devicesi toodetud praeguse põlvkonna x86 kiibid.