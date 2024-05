Šiaulių panga võlakirjad märgiti pea neljakordselt üle

Obskuurne majandus: miks inimesed üle maailma kuulsusi blokeerivad?

Teate, mis asi on digitiin? See on digitaalne giljotiin megarikaste (sotsiaalmeedia) kuulsuste suhtes.

Teate, mis asi on digitiin? See on digitaalne giljotiin megarikaste (sotsiaalmeedia) kuulsuste suhtes.