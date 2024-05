Šiaulių Bankas emiteerib allutatud võlakirju intressiga 7,7%

Šiaulių Bankas on käivitanud kuni 25 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirjade avaliku emissiooni aastase intressimääraga 7,7%. Šiaulių Bankas pakub esimest korda oma allutatud võlakirju jaeinvestoritele esmase emissiooni raames. Võlakirjade emissioon leiab aset kuni 17. maini ainult Leedus, Lätis ja Eestis.

„See on esimene kord, kui me pakume avalikku allutatud võlakirjaemissiooni, mis on kättesaadav mitte ainult institutsionaalsetele, vaid ka jaeinvestoritele. See tähendab, et võlakirjad on kõigile kättesaadavad. Selle tulemusena pakume intressimäära 7,7%, mis kajastab laenamise turukulu panga krediidireitingu tasemel.

Võlakirjad võimaldavad Šiaulių Bankasel oma võlainstrumente optimaalselt kasutada ja hoida panga omavahendeid võimalikult madalal kooskõlas järelevalveasutuste nõuetega. Seega saame oma kapitali efektiivselt suunata panga edasisele kasvule, dividendidele või oma aktsiate tagasiostmisele,“ ütleb Šiaulių Bankase investeeringute juhtimise osakonna juhataja Tomas Varenbergas.

Šiaulių Bankas pakub avalikkusele kuni 25 miljoni euro suuruse nimiväärtusega allutatud võlakirjade emissiooni, mis on osa kuni 100 miljoni euro väärtuses allutatud teise taseme võlakirjade emissiooni programmist, mis kiideti heaks 23. aprillil 2024.

Iga allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja see kantakse emiteerimise ajal nimiväärtusele. Võlakirjaemissiooni kestus on 10 aastat. Ettenähtud lõpptähtaeg on 22. mai 2034, kuid võlakirjad võib tagasi võtta ennetähtaegselt panga algatusel emiteerimistingimustes sätestatud juhtudel. Šiaulių Bankas pakub võlakirjadelt 7,7% aastaintressi, mida saab maksta kord kvartalis.

Emiteeritakse allutatud võlakirju. See tähendab, et panga pankroti või maksejõuetuse korral on kõik võlakirjadest tulenevad nõuded täitmisele pööratavad alles pärast seda, kui kõik allutamata nõuded on rahuldatud kooskõlas kohaldatavas õiguses sätestatud korraga. Lisaks võivad pädevad asutused teatavatel juhtudel kohaldada võlakirjade suhtes pääste- ja kahjumi vähendamise meetmeid kooskõlas Leedu Vabariigi ja ELi õigusaktides sätestatud korraga.

Pank kavatseb taotleda Nasdaq Vilniuselt ka panga poolt Nasdaq Vilniusel emiteeritud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele lubamist. Eeldatavasti lubatakse võlakirjade kauplemine umbes 28. mail.

Šiaulių Bankase allutatud teise taseme võlakirjade programmi põhiprospekt, võlakirjade lõplikud tingimused ja muud võlakirjade avaliku pakkumisega seotud dokumendid on kättesaadavad Šiaulių Bankase veebilehel www.sb.lt , samuti veebilehel www.nasdaqbaltic.com