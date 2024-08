Möödunud nädalal avaldas analüütik Peeter Koppel Äripäevale, et tema jaoks on suured tehnoloogiafirmad muutunud selgelt spekulatiivseks ning tema huviorbiiti on ilmunud hoopis väiksemad ettevõtted. Seda silmas pidades leidis Äripäev kolme ettevõtte aktsiad, millele tasuks pilk peale visata ning ehk isegi ostumõtteid mõlgutada.