Tagasi 05.08.24, 13:03 Turud on veripunased: korralik aadrilaskmine paistab nii USA eelturult, Euroopast kui Tallinnast Reedel korrektsiooni jõudnud USA turgudelt on punane värv kandunud ka Euroopasse ja Aasiasse ning futuurid ennustavad sügavat languse jätku ka USA tehnoloogiaaktsiatele.

Nvidia aktsiat saab pea kümnendiku võrra odavamalt ja see on vaid eelturu kukkumine. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa börsiindeksitest on enam kui 2 protsendiga miinuses nii inglaste FTSE 100 kui sakslaste DAX, sama suurt langust kompab ka prantslaste CAC 40. Eriti punased on USA tehnoloogiaaktsiad – Nvidia on eelturul kukkunud 9,64% ja vajunud alla 100 dollari piiri, makstes hetkel 96,93 dollarit.

