Tagasi 15.08.24, 15:14 Tehnoloogiahiid koondab tuhandeid töötajaid Tehnoloogiafirma Cisco Systems (CSCO) teatas kolmapäeval, et soovib edaspidi keskenduda vaid kiiresti kasvavatele valdkondadele ning koondab seetõttu umbes 7% töötajatest.

Ülemaailmne tehnoloogia ettevõte Cisco koondab töötajaid, et keskenduda kiiresti arenevatele valdkondadele nagu seda on näiteks AI. Foto: Reuters/Scanpix

Cisco on ülemaailmne tehnoloogiaettevõte, mis arendab, toodab ja müüb kõrgtehnoloogilisi teenuseid ja tooteid. Cisco on töötanud selle nimel, et vähendada sõltuvust oma tohutust võrguseadmete ärist, mis on olnud hädas tarnehäirete ja pandeemiajärgse nõudluse aeglustumisega.

