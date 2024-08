Tagasi 19.08.24, 15:00 Üleöö rikkaks ei saa: analüüs tuvastab kahjumiriski erinevatel investeerimisperioodidel Investeerimiseksperdid kipuvad rõhutama investeerimisperioodi pikkust kui hea tootluse teenimise alustala liitintressi mõjul. Tegelikult, kui investor soovib vähendada oma kahjumi saamise riski, on aeg tema suurim sõber, näitab analüüs.

Aktsiate hoidmisel ühe kuu jooksul või nende müügil alles 15 ja enama aasta pärast on kahjumi saamise tõenäosuse erinev. Foto: Shutterstock

Viimastel nädalatel on aktsiaturud olnud heitlikud. Tänavu 5. augustil toimunud ülemaailmne aktsiaturgude langus, mis oli viimase kahe aasta suurim ühepäevane kukkumine, tekitas tõenäoliselt paljudes investorites nördimust. Just sellised aktsiaturgude ulatuslikud kõikumised panevad investorite riskitaluvuse proovile ning mõni investor ei pea sellele proovile vastu ega suuda ära oodata turu taastumist, mis praeguseks on juba juhtunud.

