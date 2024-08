Tagasi 23.08.24, 13:55 TOP: Ameerika rikaste edetabelis troonivad tuntud tehnoloogiafirmade omanikud Kümne jõukaima ameeriklase hulgast leiab valdavalt tehnoloogiaettevõtete omanikud, aga ka Warren Buffetti. Ka edetabeli kõige vaesema vara on väärt enam kui 100 miljardit dollarit.

Kes on Ameerika rikkaimad inimesed ning kui suur on nende vara netoväärtus. Foto: Reuters/Scanpix

Ameerika Ühendriikides on umbes 750–800 miljardäri. Kõik need 800 inimest on ühiselt väärt umbes viiendiku kogu USA SKPst. Yahoo Finance avalikustas Forbesi ja Bloombergi statistika põhjal edetabeli riigi kümnest esirikkurist:

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun