Tagasi 14.09.24, 08:00 Pilk peale! USA gaasitootjate aktsiad seljatavad turuindeksi Ameerika gaasi sissevool Euroopasse on viimastel aastatel teinud nende aktsiad põnevaks ka investoritele. Mitu USA gaasitootjate aktsiat ületab tootlusega turuindeksit S&P 500. Uurime lähemalt, millised väärivad kohta aktsiaportfellis.

LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees ja Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson valgustavad gaasifirmadesse investeerimise nüansse. Foto: Äripäev

Ukraina sõjal on olnud ridamisi globaalseid mõjusid väljaspool lahinguvälja, mis on viinud ka energiasektoris jõujoonte ümbermängimiseni. Euroopa energiajulgeolek on sõja mõjul saanud uue tähenduse ning varem tugevalt alahinnatud vajadus suurendada Euroopa Liidu sõltumatust Venemaa gaasist muutus üleöö tähtsaimaks prioriteediks.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun