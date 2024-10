Tagasi 24.10.24, 17:49 Odavnenud Tallinki aktsias näevad aktsionärid ostukohta Täna hommikul avaldas laevandusettevõte Tallink kolmandat kvartalit ja üheksat kuud kokku võtvad majandustulemused, mis näitasid, et aastases võrdluses teeniti peaaegu neljandiku võrra vähem puhaskasumit. Kuivõrd Tallink nimetab kõrghooajaks just suve, siis küsis Äripäev analüütikutelt ja ettevõtte aktsionäridelt, kuidas nad tulemusi hindavad.

Nii Trigoni varahaldusettevõtte analüütik Erik Keedus kui ka elu aeg merefüüsikuna töötanud ning peamiselt dividendiaktsiatesse investeerinud Lembit Talpsepa sõnul olid tulemused ootustega üsna kooskõlas ning suuri üllatusi ei tekkinud. Talpsepp toob välja, et arvestades hooaega suudeti osati ka tema varem oodatut ületada. „Siiski lugesin, et kaks laeva seisid jõude. See ju tulususele hea ei ole,“ mainib ta.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun