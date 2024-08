Tagasi 06.08.24, 15:48 Infortari juht peab Tallinkit ülevõtmishinnast väärtuslikumaks: oodake kolmanda kvartali aruannet Infortari saavutatud enamusosalus Tallinkis muudab oluliselt emafirma kvartalitulemusi ning laevafirma aktsiad võetakse tõenäoliselt raamatupidamises arvele soetusmaksumusest väärtuslikumana, lubab eeldada nii Infortari värske kvartalitulemus kui intervjuu ettevõtte juhi Martti Talgrega.

Infortari juht Martti Talgre kinnitab, et Tallink börsilt ei lahku. Foto: Äripäev

Talgre sõnul on raske prognoosida, kuidas mõjutab börsi ja Infortari aktsia hinda ja likviidsust fakt, et stabiilsed institutsionaalsed investorid on lahkunud. Tema sõnul on investor olnud viimastel aastatel pigem passiivne. „Tallinkisse on lisakapitali sisse toodud peamiselt läbi Infortari,“ viitas ta sellele, et Tallinki aktsia stabiilsus peitub pigem suuromaniku tegudes.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun