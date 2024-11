Tagasi 05.11.24, 15:40 Elmo Rendi juht näeb börsilt välja viskamises ka positiivset Tallinna börsi noteerimiskomisjon lõpetab Elmo Rendi aktsiatega kauplemise korduvate rikkumiste tõttu. Ettevõtte juht näeb probleemi audiitorite suures koormuses.

Elmo Rendi asutaja ja juht Enn Laansoo Jr avaldas, et audiitoritel on tööd palju ja töötasud on kordades tõusnud, mistõttu pole nende tulemused audiitori hinnangut saanud. Foto: Andras Kralla

Elmo Rendi aktsiate viimane kauplemispäev First Northil on 6. novembril. Nasdaq teatas teisipäeva hommikul, et ettevõtte aktsiatega peatatakse kauplemine ja tühistati tehingutellimused vastavalt Fisrt Northi reglemendi 45.1 punktile.

