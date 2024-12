Tagasi 25.12.24, 06:00 Suured üksikvõidud võluvad kogenud investoreid riskikapitali poole Kogenumad investorid, kes soovivad aktsiaturgudel indeksite või rahvaaktsiate kõrval panustada suuremalt, vaatavad riskikapitali poole. Tegu on ohtliku maailmaga, hoiatab asjatundja.

Riskikapitali investeerimise eksperdid Marko Oolo, Jonna Pechter ja Valeria Kiisk annavad nõu kogenud investoritele, kel suurem riskiisu. Foto: Liis Treimann / Andras Kralla / Kollaaž Jelena Tsenno

Kindlasti ei ole see koht algajale investorile ning samuti ei tohiks panustada raha, mida investor ei saa endale lubada kuni sajaprotsendiliselt kaotada. Kuid see maailm siiski võlub ning seepärast on hea teha selgeks plussid ja miinused riskikapitali investeerimises.