Tagasi 11.01.25, 08:00 Passiivne investeerimine: tiksuv pomm turgudel, kuid alternatiiv on halvem Populaarsete aktsiaindeksite struktuuri ümber on pikka aega vaieldud, et see moonutab turgude tegelikkust. Passiivse investeerimise levikuga muutub see küsimus üha aktuaalsemaks, sest nüüd võib rääkida fundamentaalsematest moonutustest.

Kõige populaarsem S&P 500 indeks on eelmisel aastal tõusnud 23% ning 12% - kõik sõltub sellest, kuidas seda vaatate. Foto: IMAGO/Westlight

Piisab, kui vaadata selliste tuntud indeksite nagu S&P 500 ja Nasdaqi eelmise aasta tulemusi, et kohe aru saada, et need võivad kajastada väga erinevat pilti. Klassikaline ja kõige tavalisem S&P 500 tõusis eelmisel aastal 23%, samas kui sama indeks, kuid võrdselt kaalutud, lõpetas aasta 12% tõusuga. Klassikaline Nasdaq 100 on 2024. aastal tõusnud 28%, samas kui võrdselt kaalutud indeks on tõusnud vaid 9%.