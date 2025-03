Tagasi 07.03.25, 18:47 Põhjamaade tõhus energiataristu meelitab Microsofti tehisintellekti andmekeskusi rajama Microsoft muudab oma andmekeskuste strateegiat, et see lähtuks eelkõige elektrivõimsuse kättesaadavusest, mistõttu nähakse Põhjamaid tehisintellekti keskusete rajamiseks suurepärase asukohana.

Soome külm kliima sobib suurepäraselt Microsoftile tehisintellekti andmekeskuste rajamiseks, mis vajavad jahutamist. Foto: Reuters/Scanpix

Microsoft haldab umbes 300 andmekeskust üle maailma ja investeerib neisse juuni lõpuks umbes 80 miljardit dollarit. Ettevõte on seadnud eesmärgiks saada 2030. aastaks süsinikunegatiivseks, mis tähendab, et ta peab leidma rohkem heitmevaba taastuvenergiat, et laiendada oma pilvepõhist andmesalvestust ja -kasutust.