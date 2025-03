USA suurimad indeksid sulgusid punases

Aasta alguses oli 75% USA aktsiatesse pikaajaliselt investeeritud, nüüd on rahaülekaal tõusnud portfellis pooleni, rääkis tuntud börsikaupleja Markus Tamm. "Suurest seitsmikust on mul alles ainult Amazon ja Meta, aga võib-olla on ka nemad nädala pärast läinud," ütles Tamm.