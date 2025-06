Tagasi 05.06.25, 22:34 Trumpi ja Muski plahvatuslik tüli paiskas Tesla aktsia vabalangusesse Tesla aktsia langes neljapäeval teist päeva järjest peale seda, kui konflikt ettevõtte tegevjuht Elon Muski ja USA president Donald Trumpi vahel süvenes.

USA president Donald Trump ähvardas lõpetada Tesla jaoks vajalikud valitsuse lepingud ja toetused.

Foto: Zumapress/Scanpix

„Lihtsaim viis eelarves miljardite ja miljardite dollarite kokkuhoiuks on lõpetada Eloni valitsuslepingud ja -toetused. Mind on alati üllatanud, et Biden seda ei teinud,“ kirjutas Trump sotsiaalmeedia platvormil Truth Social. Valitsuse lepingud ja toetused Muski ettevõtete jaoks võtmetähtsusega, vahendas Yahoo Finance.