Tagasi 18.06.25, 10:33 Ühendkuningriigi inflatsioon langes ootuspäraselt Maikuu tarbijahinna muutus oli Ühendkuningriigis 3,4%, mis vastas ka analüütikute ootustele ja on veidi madalam aprilli näitajast.

Ühendkuningriigi keskpank kohtub neljapäeval, et rahapoliitika üle arutleda.

Foto: Zumapress.com/Scanpix

Aastane mai inflatsioon tuli 3,4%, mida on ametlikust aprilli inflatsioonist veidi vähem. Aprillis oli Ühendkuningriigi inflatsioon 3,5%, kuigi automaksu arvestuse vea tõttu oleks pidanud see olema 3,4%, kuid statistikaameti üldine poliitika on statistikat tagantjärgi mitte ümber hinnata.