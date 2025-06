S&P 500 ja Nasdaq liitindeks jõudsid uute rekordite lähedale

USA aktsiaturud kõikusid kolmapäeval, kuna president Trump teatas, et Iisraeli-Iraani konflikt on sisuliselt lõppenud, kuid samal ajal rõhutas Föderaalreservi esimees Jerome Powell, et keskpank uurib enne intressimäärade langetamise otsustamist endiselt Trumpi tariifide mõjusid.