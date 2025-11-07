Tesla aktsionärid kiitsid Muski triljonipaketi heaks

Norra riiklik pensionifond, mis on omasugustest maailma suurim, kavatseb sel nädalal hääletada vastu plaanile, mille kohaselt Tesla maksaks ettevõtte tegevjuhile Elon Muskile 1 triljoni dollari väärtuses aktsiaid.
USA aktsiaturud jätkasid neljapäeval järsku langust, kuna turge kimbutas jätkuvalt mure suurte tehnoloogiaettevõtete pärast. Samuti näitasid oktoobris koondamiste osas rasket kuud USA erasektori tööhõive andmed ja see ajendas võlakirjade hinnatõusu.
Äripäeva raadio saates räägitakse Pärnumaast kui aastaringse äriturismi sihtkohast, mis ühendab töö ja puhkuse elamuslikul moel. Pärnu pole enam vaid suvepealinn, vaid kujunemas tõeliseks ärikuurordiks, kus ettevõtted leiavad sobiva keskkonna konverentside, koolituste ja meeskonnaürituste korraldamiseks.