Elon Musk tahab ka Teslale kiibitehast ehitada

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles neljapäeval, et Tesla peab tõenäoliselt ehitama tehisintellektikiipide tootmiseks "hiiglasliku kiibivabriku", ning arutles avalikult, et elektriautode tootja võiks Inteliga koostööd teha.
Elon Musk ähvardas varem, et kui ta ei saa soovitud kontrolli, hakkab ta arendama tehisintellekti ja robootikat väljaspool Teslat. Neljapäeval kinnitatud pakett annab talle ettevõttes 20% hääleõiguse.
Foto: Zumapress/Scanpix
Tesla projekteerib oma viienda põlvkonna tehisintellektikiipi, et toetada oma autonoomseid ambitsioone. Just nii tutvustas Tesla tegevjuht Elon Musk ettevõtte aastakoosolekul potentsiaalseid tootmisplaane.
Norra riiklik pensionifond, mis on omasugustest maailma suurim, kavatseb sel nädalal hääletada vastu plaanile, mille kohaselt Tesla maksaks ettevõtte tegevjuhile Elon Muskile 1 triljoni dollari väärtuses aktsiaid.
