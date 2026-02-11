TikToki emafirma peab oma AI-kiibi arendamisel läbirääkimisi Samsungiga
TikToki emafirma ByteDance plaanib sel aastal toota vähemalt 100 000 tehisintellekti kiipi, et vähendada sõltuvust välispartneritest ja kindlustada tarneahelad ajal, mil nõudlus AI-kiipide järele ületab pakkumist.
Zhang Yiming on TikToki emafirma ByteDance’i asutaja, kel on siiani ettevõttes suur hääleõigus. 2021. aastal loobus ta tegevjuhi kohast ja sellest saati on ByteDance'i eesotsas kaasasutaja Liang Rubo.
Hiina tehnoloogiagigant ByteDance arendab oma tehisintellekti kiipi ning peab läbirääkimisi Lõuna-Korea kontserniga Samsung Electronics selle tootmiseks, vahendab Reuters. Samm on osa strateegiast tagada ettevõttele kriitilise tähtsusega protsessorite kättesaadavus.
