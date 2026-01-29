Lasin kasvuraketil ilma minuta lendu tõusta

Kiibiseadmete tootja ASML lõi neljandas kvartalis investorite kaardid segi: tellimused hüppasid, tehisintellekti nõudlus jõudis numbritesse ning aktsia hind on kuue kuuga duubeldunud. Pean endalt ausalt küsima: kas kasvurakett startis ilma minuta?
Hollandi ettevõtte ASML toodanguta ei saaks hakkama ükski kõrgetasemeliste kiipide tootja. Tõsises hädas oleks Nvidia, kes hetkel tehisarubuumis tehnohiidude kiibivajadust rahuldab, hädas oleks Apple ja Samsung, kes vajavad kiipe telefonides, ning hädas oleks ka külmkappide tootjad ning lugematu arv teisi ettevõtteid ning sektoreid.
Foto: Reuters/Scanpix
Kui mõni aeg tagasi kirjutasin, et Hollandi ettevõte ASML on küll kiibipalaviku tööriistamüüja, kuid investorina ei tundu päästikule vajutamine veel põhjendatud, siis tugines see väga konkreetsetele faktidele.
Investeerimispanga Morgan Stanley sõnul võib kõige positiivsema stsenaariumi korral Hollandi ASMLi aktsia tõusta kuni 70%, kuna turul on jätkuvalt näha kasvavat nõudlust tehisintellekti lahenduste järele.
Kes poleks kuulnud tõdemust, et kullapalaviku ajal on kõige targem olla kirkade ja labidate müüja, selle asemel et ise kulda taga ajada. Kui selle pilguga buumivat kiibitööstust vaadata, tasuks omada Hollandi firmat ASML Holding.
