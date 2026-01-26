Hüppasin lavalt järgmise kasvuraketi pardale

Kui viimasel kahel aastal omanimelisel konverentsil Nvidia aktsiat ostsin, siis hoolimata sellele eelnenud tohutust rallist nägin aktsial ikka veel paljudest teistest suuremat tõusupotentsiaali ja ei pidanud pettuma. Nüüd on olukord väga sarnane.
Äripäeva investeerimisvaldkonna juht ja investor Toomase meeskonna liige Juhan Lang sisestas tänavusel investor Toomase konverentsil laval olles Microni aktsiate ostuorderi.
Aasta tagasi ostsin konverentsilaval tegelikult nii Nvidiat kui ka LHVd. Nvidia on selle ajaga dollarites pakkunud 34% ja eurodes 20% tootlust ning LHV 7,8%. See teeb aritmeetiliseks keskmiseks 13,9%, mis on nibin-nabin üle minu seatud 12protsendise eesmärgi. S&P 500 indeks eurodes samal ajal vähem, 4,5%.
