Jaan Tallinna osalusega Anthropic kaasas 30 miljardit dollarit

Tallinn juhtis Anthropicu 2021. aasta A-seeria rahastusringi , mille käigus kaasati 124 miljonit dollarit.
Veel jaanuari alguses liikus turul jutt, et Claude’i juturoboti arendaja soovib kaasata ligikaudu 10 miljardit dollarit. Peagi kasvas huvi aga oodatust suuremaks ning edasi räägiti juba 20 miljardi dollari kaasamisest. Nüüdne tulemus – 30 miljardit dollarit – ületas aga kõik esialgsed ootused.
Silicon Valley tuntuim riskikapitalifirma Sequoia Capital osaleb hiiglaslikus investeerimisringis, mis kergitab Jaan Tallinna osalusega tehisintellekti idufirma Anthropicu väärtuse märkimisväärse 350 miljardi dollarini.
Tehnoloogiagigandid nagu Meta, Microsoft ja Amazon kulutavad tehisarule sadu miljardeid dollareid, kuid investorid pole kindlad, et see end ära tasub, ütles Avaroni investeeringute juht Rain Leesi. “Turg premeerib võitjaid. Kui juhipositsioon kaob, kukuvad hinnatasemed kolinal.”
