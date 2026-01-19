Jaan Tallinna osalusega Anthropicu rahakaasamises osaleb Silicon Valley suurim riskikapitalifirma
Silicon Valley tuntuim riskikapitalifirma Sequoia Capital osaleb hiiglaslikus investeerimisringis, mis kergitab Jaan Tallinna osalusega tehisintellekti idufirma Anthropicu väärtuse märkimisväärse 350 miljardi dollarini.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.