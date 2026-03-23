Kuld kukkus tänavuse aasta madalaimale tasemele

Kulla hind kukkus esmaspäeva hommikul ligi 10%, langedes 2026. aasta madalaimale tasemele. Süvenev konflikt Lähis-Idas on suurendanud inflatsioonihirmu ja ootust, et intressimäärad võivad püsida kõrgel prognoositust kauem.
Geopoliitiliste ebakindluste toel üha uusi rekordeid purustavad väärismetallid on traditsioonilise alusvarana pälvinud ka minu tähelepanu. Taban end üha enam mõttelt, kas hüpata perrooni ees seisvale kullavagunile ja lasta end Fort Knoxi sõidutada või mitte.
Kuigi süvenev Lähis-Ida konflikt peaks reeglina kulla hinda toetama, on sõjast tingitud naftahinna hüpe ja hirm püsivalt kõrgete intressimäärade ees paisanud väärismetallid järsku langusse, kirjutab Yahoo Finance.
Euroopa kaitsetööstus on pärast aastakümneid kestnud uinakut sisenenud miljardite ajajärku, kus rekordilised tellimusraamatud ja riikide taasrelvastumine on kergitanud aktsiad tehnoloogiahiidudele omaste väärtusteni, pannes investorid valiku ette: kas hüpata liikuvale rongile või karta valusat korrektsiooni.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.