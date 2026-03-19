Süvenev Lähis-Ida konflikt ei suutnud väärismetalle langusest päästa
Kuigi süvenev Lähis-Ida konflikt peaks reeglina kulla hinda toetama, on sõjast tingitud naftahinna hüpe ja hirm püsivalt kõrgete intressimäärade ees paisanud väärismetallid järsku langusse, kirjutab Yahoo Finance.
Bitcoin hoiab tugevat kurssi, olles tõusnud 74 695 dollarini. Analüütikute hinnangul on krüptoturg osutunud praeguses konfliktis vastupidavamaks kui traditsioonilised investeeringud nagu kuld või aktsiad.
Bitcoin kerkis peaaegu kuue nädala kõrgeimale tasemele, sest investorid pöördusid taas riskantsemate varade poole. Turgudel valitseb lootus, et Lähis-Ida konfliktiga seotud pinged võivad hakata vaibuma.
Lähis-Ida segadused on pannud investorid taas turvalisust otsima. Reutersi analüüsis nenditakse, et valik on keeruline, kuna traditsioonilised pelgupaigad käituvad ettearvamatult: kuld on teinud läbi järske kõikumisi, seevastu on viimasel aastal ebasoosingus olnud dollar teinud tugeva tagasituleku.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.