Pingete leevenemine Lähis-Idas viis nafta alla ja aktsiad üles

USA president Donald Trump andis korralduse lükata viieks päevaks edasi võimalikud sõjalised löögid Iraani elektrijaamade pihta. Otsus tuli vaid mõni tund enne tähtaega, mis oleks võinud nüüd juba neljandat nädalat kestvas konfliktis pingeid veelgi teravdada.
Kulla hind kukkus esmaspäeva hommikul ligi 10%, langedes 2026. aasta madalaimale tasemele. Süvenev konflikt Lähis-Idas on suurendanud inflatsioonihirmu ja ootust, et intressimäärad võivad püsida kõrgel prognoositust kauem.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.