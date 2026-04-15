Sõda pärsib luksuskaupade müüki: Hermesi aktsia langes ühe päevaga 14%
Luksuskaupade tootja Hermesi aktsia kukkus kolmapäeval 14%, kuna Lähis-Ida konfliktist tingitud häired pärssisid ettevõtte müügikasvu. Sarnane suundumus on tabanud ka paljusid teisi sektori suurettevõtteid, vahendab Bloomberg.
Portfelli mitmekesistamiseks on investori üks võimalus luksusaktsia, mis näitab majanduslanguste ajal enamasti tugevamat stabiilsust kui mõned tavalised aktsiad. Viie aastaga on näiteks Ferrari ja Hermèsi aktsiad teinud USA börsiindeksitele tuule alla.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.