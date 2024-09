Tagasi 01.09.24, 13:51 Luksusaktsiate võlu: oluline põhjus, miks võiks osta Ferrari aktsiat Portfelli mitmekesistamiseks on investori üks võimalus luksusaktsia, mis näitab majanduslanguste ajal enamasti tugevamat stabiilsust kui mõned tavalised aktsiad. Viie aastaga on näiteks Ferrari ja Hermèsi aktsiad teinud USA börsiindeksitele tuule alla.

Ikooniline punane Ferrari Tallinna tänaval. Foto: Andres Haabu

Luksuskaubad on sellised asjad, mida esmatarbekaupadest eristavad kallihõnguline bränd, kõrge hind ja kvaliteet. Need on ettevõtted, mis toodavad ihaldusväärseid ja esmaklassilisi kaupu, näiteks kellad, ehted, autod, moekaubad, vein ja nahktooted, kuid ka teenuseid hotellide, kasiinode ja kuurortide kaudu.

