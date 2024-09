Tagasi 08.09.24, 12:14 Euroopa luksusaktsiad lohisevad ilmselt veel pikalt Pea veerandi triljoni jagu väärtust kaotanud Euroopa luksusbrändid ei leia lohutust ka Hiinast.

Kõige karmimalt on tänavu pihta saanud brittide Burberry Foto: AFP/Scanpix

Kui USA seitset vaprat on koondunud selgelt tehnikasektorisse, siis Euroopa turgusid on peale Taani farmaatsiagigandi Novo Nordiski vedanud luksusbrändide omanikud. Tänavune aasta on pööranud aga täielikult ümber kasvutrendi, mida vedas pandeemiajärgne osturalli.

