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EKP kaldub aprillis intresse paigale jätma

Euroopa Keskpanga poliitikakujundajad pigem jätavad sel kuul intressimäärad muutmata ning lükkavad edasi otsuse, kas Iraani sõja mõjud nõuavad reageerimist, kirjutab Bloomberg.
EKP presidendi Christine Lagarde’i sõnul kallet intresside tõstmise suunas ei ole.
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