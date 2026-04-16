EKP kaldub aprillis intresse paigale jätma

Eesti võiks õppida suurettevõtetelt Euroopas, kus intressirisk ei ole juhus, vaid standardiseeritud juhtimispraktika, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.