Ärikinnisvarainvestor rõhutab: üüri maksab üürnik, mitte asukoht

Nuve Partnersi juhtivpartneri Raiko Uri sõnul ei sünni hea ärikinnisvaratehing portaalis kuulutusi sirvides ega Excelis tootlust arvutades, vaid turgu, üürnikke ja lepinguid tundes. Tema kogemus näitab, et edu ei too üks imeline tehing, vaid oskus vältida suuri vigu.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Raiko Uri ärikinnisvaras asukohast olulisemaks hoopis üürnikku ja üürivoo kestlikkust;

millise valusa õppetunni sai Nuve Partners lepingus peitunud kahe tähe tõttu ja kuidas see lõppes kohtus;