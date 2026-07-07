Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,13%319,12
  • OMX Riga−0,57%976,97
  • OMX Tallinn0,00%2 229,72
  • OMX Vilnius0,02%1 511,1
  • S&P 500−0,22%7 801,77
  • DOW 30−0,66%51 179,87
  • Nasdaq −0,22%27 538,69
  • FTSE 100−0,06%10 451,94
  • Nikkei 225−1,42%69 042,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,46
  • OMX Baltic−0,13%319,12
  • OMX Riga−0,57%976,97
  • OMX Tallinn0,00%2 229,72
  • OMX Vilnius0,02%1 511,1
  • S&P 500−0,22%7 801,77
  • DOW 30−0,66%51 179,87
  • Nasdaq −0,22%27 538,69
  • FTSE 100−0,06%10 451,94
  • Nikkei 225−1,42%69 042,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,46

Tehnoloogiasektori müügilaine tõmbas USA börsid miinusesse

Samsungi värsked kvartalitulemused ja uudis Hiina idufirma isikliku AI-kiibi arenduse kohta viisid sektori uue müügilaineni, tõmmates pidurit esmaspäeval saavutatud rekordirallile.
Sel ajal kui aktsiaturud võtsid suuna alla, kergitasid pinged Lähis-Idas nafta hinna taas ülespoole.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 07.07.26, 20:12
Hiina idufirma vähendab sõltuvust Nvidiast, asudes arendama oma AI-kiipi
Hiina idufirma DeepSeek on välja töötamas oma tehisarukiipi, et vähendada sõltuvust Nvidia ja Huawei kiipidest, vahendas Reuters.
Börsiuudised
  • 07.07.26, 21:43
SpaceX-i aktsia langes Wall Streeti positiivsete hinnangute laviinist hoolimata
Kuigi Wall Streeti suurimad investeerimispangad prognoosivad aktsiale üksmeelselt kiiret kasvu, võttis SpaceX-i aktsia börsipäeval suuna hoopis allapoole.
Börsiuudised
  • 07.07.26, 16:58
Eesti investorite juunikuu tehingud: tabeli vallutasid SpaceX ja kiibitootjad
Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
Saated
  • 07.07.26, 08:58
Hormuzi pudelikael ja tollihirm kergitavad meretranspordi hinnad lakke
Ülemaailmse konteinerveo hinnašoki taga on kriis Hormuzi väinas, mis on logistikakanalid sassi löönud, ja tollihirm, mis on käima lükanud poodide varajase tellimislaine, selgitas konteinerterminali juht.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.09.26, 06:00
Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist
Märkimisperiood kestab kuni 9. oktoobrini
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.

Hetkel kuum

Restoraniärimees Sten- Erik Jantson kavatseb Manna la Roosa avada teises kohas.
Uudised
  • 07.10.26, 06:00
Tuntud restoran tüürib pankrotti. Jantson süüdistab allakäigus äripartnerit
Apollo Groupi tegevjuht Toomas Tiivel tõdes, et Vilniuse kino küsimuse lahendamine võtab kohtus aastaid.
Börsiuudised
  • 07.10.26, 11:32
Krõbeda trahvi saanud Linnamäe peab ühe kino maha müüma
Torgeby juhtis SEBd alates 2017. aasta kevadest, mil võttis ameti üle Annika Falkengrenilt.
Börsiuudised
  • 07.10.26, 10:30
SEB juht astus päevapealt tagasi
Kui McDonald’si ärisse sügavamalt sisse vaadata, peitub seal palju enamat kui grillil küpsevad pihvid ja kuklid.
Investor Toomas
  • 07.10.26, 12:47
Odavmüügis burksiputkade äri karjub minu raha järele
Investor Toomase kommentaar
Vennad Rauno ja Oliver Jõgeva võtsid Värska pereäri juhtimise üle 2021. aastal ning on siiani olnud ettevõtte ainsad juhatuse liikmed.
Uudised
  • 06.10.26, 15:40
A. Le Coqi tippu naasnud Noop võtab Värska müünud vennad juhatusest maha. “Tuli üllatusena”
Rootsi neljas suurimas pangas võib AI tõttu ohus olla tuhandeid töökohti.
Uudised
  • 07.10.26, 15:17
AI ähvardab Rootsi pankadest kaotada tuhandeid töökohti
Küsimusele, miks RKIK nii pikalt venitas kuriteoteate esitamisega, asutuse peadirektoriks olnud Magnus-Valdemar Saar (keskel), ei vastanud. Kaitseministri ametis olnud Hanno Pevkuri meenutusel sai tema asjast teada vahetult enne kuriteoteate esitamist.
Uudised
  • 06.10.26, 13:59
Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
Preses Nama Kvartāls asub Riia ühes nähtavamas äripiirkonnas. Arendus ühendab A-klassi büroopinnad toitlustuse, spordi- ja heaoluteenuste, igapäevateenuste ning kvaliteetse avaliku ruumiga.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.26, 09:36
Peagi lõppeb tagatud võlakirjade märkimisperiood: tootlus lunastustähtajani on 9%
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Hent Kalmo sõnul jätkab ta presidendi õigusnõuniku rollis suure pühendumusega.
Madise toob Kadriorgu kaks õigusnõunikku
Kriitikud on Meta nutiprille hakanud kutsuma ka perverdiprillideks, kuna neid on kasutatud inimeste salajaseks filmimiseks.
Meta perverdiprillide tootja üllatas mind tugeva konkurentsieelisega
Investor Toomase kommentaar
“Kriminaalasi häirib mind kõige rohkem. See on kõige intensiivsema sekkumise ulatusega ja kui see lõpetatakse, siis riik menetleja isikus võiks vabandust paluda. Oleks täitsa mõistlik olnud,“ ütles Marko Tiiman (vasakul).
Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist kriimudeta. “Kriminaalasi häirib mind kõige rohkem”
Hent Kalmo sõnul jätkab ta presidendi õigusnõuniku rollis suure pühendumusega.
Madise toob Kadriorgu kaks õigusnõunikku
“Ülikooli rolli ja arengut saab hinnata ka selle järgi, kui palju kasvab tänu teadlaste ja õppejõudude tööle Eesti ettevõtete konkurentsivõime,” kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.
Tiit Land: ettevõtjad, mõtleme koos pikemalt ette
Järgmise olulise ülevaate ettevõtte käekäigust saavad investorid 15. oktoobril, mil Taiwani kiibitootja avaldab kolmanda kvartali täielikud majandustulemused.
Taiwani kiibitootja kasvatas kvartalikäivet 50% ja ületas analüütikute ootusi
Puumarket loodab konkurendi omandamisega jõuda välisturgudele, eHomer tegutseb juba Soomes ja Rootsis, tütarfirma on ka Poolas.
Puumarket kugistab koduse konkurendi ja sihib välisturge. “Äripartneril tekkisid uued huvid”
Pärnus toimunud Lääne-Eesti edukate ettevõtete tunnustamisüritusel pidid osalejad andma käega märku, millisest maakonnast nad tulevad. Fotol tõstavad kätt Pärnumaa ettevõtete esindajad.
Galerii: avalikustati Lääne-Eesti edukamad ettevõtted
Läti ja Saksamaa langetasid aktsiisimäära, Leedu ja Soome arutavad.
Kaubanduskoda tegi ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi
Michal: aktsiisileevenduseks praegu põhjust pole
Preses Nama Kvartāls asub Riia ühes nähtavamas äripiirkonnas. Arendus ühendab A-klassi büroopinnad toitlustuse, spordi- ja heaoluteenuste, igapäevateenuste ning kvaliteetse avaliku ruumiga.
  • ST
Peagi lõppeb tagatud võlakirjade märkimisperiood: tootlus lunastustähtajani on 9%
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Tuleva nõukogu esimees ja investor Kristi Saare soovitab tavainvestoritel eelistada pigem madalate kuludega passiivseid indeksfonde.
Pensionifondide võrdlemine muutub uuest aastast läbipaistvamaks
Hiljuti börsile sisenenud SpaceX aktsia kauples kolmapäeval 167 dollari juures.
SpaceX plaanib Nvidia kiipide ostuks kaasata 40 miljardit dollarit
Tegevjuht Justin Hotard liitus Nokiaga 2025. aastal.
Nokia koondab Soomes üle 200 töökoha
Rootsi neljas suurimas pangas võib AI tõttu ohus olla tuhandeid töökohti.
AI ähvardab Rootsi pankadest kaotada tuhandeid töökohti
DelfinGroup on andnud üheksa kuuga laene 103,5 miljoni euro eest.
DelfinGroupi müügitulu jätkas kolmandas kvartalis kasvu
Apollo Groupi tegevjuht Toomas Tiivel tõdes, et Vilniuse kino küsimuse lahendamine võtab kohtus aastaid.
Krõbeda trahvi saanud Linnamäe peab ühe kino maha müüma
Restoraniärimees Sten- Erik Jantson kavatseb Manna la Roosa avada teises kohas.
Tuntud restoran tüürib pankrotti. Jantson süüdistab allakäigus äripartnerit
Küsimusele, miks RKIK nii pikalt venitas kuriteoteate esitamisega, asutuse peadirektoriks olnud Magnus-Valdemar Saar (keskel), ei vastanud. Kaitseministri ametis olnud Hanno Pevkuri meenutusel sai tema asjast teada vahetult enne kuriteoteate esitamist.
Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
RKIK ei ütle, mis kaitsefirmad ja mis mahus on lepingud sõlminud ning kelle vastu riik kohtusse läks ja keda veel uurib. “Ma saan aru, et avalikkuse jaoks ei ole võib-olla piisavalt läbipaistev ja sealt spekulatsioonid tekivad, aga kahjuks ei saa rohkem avada,” tõdes RKIKi peadirektori asetäitja Asko Kivinuk.
Riik läks Ukraina aitamiseks toetust saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib
Vennad Rauno ja Oliver Jõgeva võtsid Värska pereäri juhtimise üle 2021. aastal ning on siiani olnud ettevõtte ainsad juhatuse liikmed.
A. Le Coqi tippu naasnud Noop võtab Värska müünud vennad juhatusest maha. “Tuli üllatusena”
4. septembril said Tallinnas Rävala puiestee 4 majas tegutseva Studioworksi töötajad kätte küll palgalehed, kuid raha pole osa neist siiani saanud.
Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. “Enam ei ole väga naljakas”
Tehnoloogiaärist taandunud Ivo Mägi pühendus Sinimandriale ning lõi seal ka köögis ise käed külge.
IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“
Sunly juht ja asutaja Priit Lepasepp ütleb, et neil on huvi kiiresti kasvada. “Mõni ütleks, et ebanormaalselt kiiresti, aga ma arvan, et täitsa parajalt kiiresti.”
“Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit.” Suur andmekeskuse diil teeb Sunly parkidele tee valla

Podcastid

“Luubi all”: Ukraina toetuse saajate varjamine tekitab väga palju kuulujutte
Luubi all
“Luubi all”: Ukraina toetuse saajate varjamine tekitab väga palju kuulujutte
00:00
Välisministeerium: Ukraina põllumajanduse pärast on üle pingutatud
Hommikuprogramm
Välisministeerium: Ukraina põllumajanduse pärast on üle pingutatud
00:00
Uue omaniku saanud IT-firma juht: nüüd oleme Eesti suurimate kõrval
Hommikuprogramm
Uue omaniku saanud IT-firma juht: nüüd oleme Eesti suurimate kõrval
Naftanohikud globaalsel kohtumisel: sellist kriisi pole nähtud üheksakümnendate algusest
Energiatund
Naftanohikud globaalsel kohtumisel: sellist kriisi pole nähtud üheksakümnendate algusest
Transpordifirma juht: juhis autojuhtidele Lätis paak täis panna, läks juba välja
Äripäeva TOP
Transpordifirma juht: juhis autojuhtidele Lätis paak täis panna, läks juba välja
Äripäeva ajakirjanik: pettuse ohvriks langenud RKIKi kinnisus tekitab suuri ohte
Hommikuprogramm
Äripäeva ajakirjanik: pettuse ohvriks langenud RKIKi kinnisus tekitab suuri ohte
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
09.10.2026 Power BI baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
12.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
13.10.2026 Masinate CE-märgistamise alused
Äripäeva Akadeemia
Masinate CE-märgistamise alused
6 akadeemilist tundi
14.10.2026 ja 26.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 07.10.26, 06:00
Tuntud restoran tüürib pankrotti. Jantson süüdistab allakäigus äripartnerit
2
Börsiuudised
  • 07.10.26, 10:30
SEB juht astus päevapealt tagasi
3
Börsiuudised
  • 07.10.26, 11:32
Krõbeda trahvi saanud Linnamäe peab ühe kino maha müüma
4
Uudised
  • 06.10.26, 13:59
Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale
5
Uudised
  • 06.10.26, 15:40
A. Le Coqi tippu naasnud Noop võtab Värska müünud vennad juhatusest maha. “Tuli üllatusena”
6
Börsiuudised
  • 06.10.26, 17:00
Tegevuse lõpetanud idufirma hinnad solkisid konkurendi sõnul turu. “Valdkonna areng on pidurdunud“

Viimased uudised

  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.26, 15:48
Algas elanikkonnakaitse kuu: kas sina tead, millal ja kuhu varjuda?
Saated
  • 08.10.26, 14:58
“Luubi all”: Ukraina toetuse saajate varjamine tekitab väga palju kuulujutte
Uudised
  • 08.10.26, 14:56
Riik paneb novembris alkoholiregistri kinni
Investor Toomas
  • 08.10.26, 14:54
Meta perverdiprillide tootja üllatas mind tugeva konkurentsieelisega
Investor Toomase kommentaar
Uudised
  • 08.10.26, 14:48
Madise toob Kadriorgu kaks õigusnõunikku
Arvamused
  • 08.10.26, 14:15
Tiit Land: ettevõtjad, mõtleme koos pikemalt ette
Uudised
  • 08.10.26, 14:11
Kaubanduskoda tegi ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi
Michal: aktsiisileevenduseks praegu põhjust pole
Uudised
  • 08.10.26, 14:06
Galerii: avalikustati Lääne-Eesti edukamad ettevõtted
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026