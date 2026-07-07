Tehnoloogiasektori müügilaine tõmbas USA börsid miinusesse

Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
Ülemaailmse konteinerveo hinnašoki taga on kriis Hormuzi väinas, mis on logistikakanalid sassi löönud, ja tollihirm, mis on käima lükanud poodide varajase tellimislaine, selgitas konteinerterminali juht.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.