Nafta hinnahüpe raputas turge, SK Hynix kukkus kodubörsil 13%

USA uued sõjalised löögid Iraanile suurendasid investorite kartust naftatarnete häirete ja püsivama inflatsiooni ees, mis tõi kaasa aktsiaturgude ja riigivõlakirjade languse. Tugeva müügisurve alla sattus Lõuna-Korea kiibitootja SK Hynix.
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- kui suureks võib paisuda Iraani konflikti mõju naftahinnale ja milliseid turge see järgmiste päevade jooksul kõige valusamalt raputab;
- miks kukkus SK Hynixi aktsia pärast edukat USA börsidebüüti ning kuidas kommenteeris seda Petra Capital Managementi partner Chan H. Lee;