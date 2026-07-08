Luminor paigutas Eesti fondidesse kuus miljonit, torus on uus rahasüst

Viimase üheksa aasta pensionifondide tootlused näitavad, et aktiivselt juhitud kõrge riskiga fondid on passiivseid indeksifonde ületanud peamiselt aastatel, kui turud kukkusid. Pikas võrdluses ei suutnud ükski pikema ajalooga agressiivne aktiivne fond aktsiaindeksite keskmisele tootlusele järele jõuda.
Värske ülevaade pankade intressimarginaalidest ja lisahüvedest
Kevad on kodulaenuturule toonud selge elavnemise: keskmised laenusummad on kerkinud rekordtasemele. Tegime eksperimendi, et uurida, milliseid intressimarginaale ja lisahüvesid pangad praegu kodulaenuvõtjatele pakuvad.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?