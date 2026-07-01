Üheksa aastat tõtt: ükski aktiivne pensionifond pole indeksile järele jõudnud

Viimase üheksa aasta pensionifondide tootlused näitavad, et aktiivselt juhitud kõrge riskiga fondid on passiivseid indeksifonde ületanud peamiselt aastatel, kui turud kukkusid. Pikas võrdluses ei suutnud ükski pikema ajalooga agressiivne aktiivne fond aktsiaindeksite keskmisele tootlusele järele jõuda.

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artiklit lugedes teada: miks jäid aktiivselt juhitud kõrge riskiga pensionifondid pikas vaates aktsiaindeksite keskmisele tootlusele alla;

millistel aastatel andis aktiivne juhtimine fondidele eelise ja mis seda tulemuste erinevust vedas;