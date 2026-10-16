Tehisintellektiaktsiate müük ja nafta hüpe viisid USA börsid järsult miinusesse

Tuntud bitcoini kokkuostja Strategy aktsia kukkus reedel üle 9 protsendi, kui indeksihaldur MSCI teatas uutest tingimustest, mis võivad viia Michael Saylori juhitava ettevõtte eemaldamiseni globaalsetest aktsiaindeksitest.
USA kiibihiiu Nvidia juht Jensen Huang ei andnud otsest vastust küsimusele, kas ettevõte kaalub Soome võrguseadmete tootja Nokia ülevõtmist. Küll aga näeb ta Nokial suurt rolli tehisintellekti taristu arendamisel, ütles ta Kauppalehtile Stockholmis.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.