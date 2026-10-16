Tehisintellektihirmud taanduvad, USA aktsiaturg ootab tulemustesadu

USA kiibihiiu Nvidia juht Jensen Huang ei andnud otsest vastust küsimusele, kas ettevõte kaalub Soome võrguseadmete tootja Nokia ülevõtmist. Küll aga näeb ta Nokial suurt rolli tehisintellekti taristu arendamisel, ütles ta Kauppalehtile Stockholmis.
USA aktsiaturud sooritasid neljapäeval muljetavaldava pöörde, kui USA riigivõlakirjade tootluste järsk langus ja kiibitootjate kahjumite vähenemine tõid börsidele tagasi ostuhuvi. Tehisintellektisektori võlakandmise murest alguse saanud müügilaine taandus ning päeva miinuses alustanud indeksid rühkisid otsustavalt rohelisse.
USA dollar taandus neljapäeval viimase pooleteise aasta kõrgeimalt tasemelt, kui investorid vaatasid mööda USA tugevatest inflatsiooni- ja tarbimisnäitajatest ning keskendusid tehisintellekti andmekeskuste võlakoormuse tõttu puhkenud müügilainele.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.