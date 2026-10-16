Kas Nvidia plaanib Nokia ära osta? Jensen Huang jättis küsimuse õhku

USA kiibihiiu Nvidia juht Jensen Huang ei andnud otsest vastust küsimusele, kas ettevõte kaalub Soome võrguseadmete tootja Nokia ülevõtmist. Küll aga näeb ta Nokial suurt rolli tehisintellekti taristu arendamisel, ütles ta Kauppalehtile Stockholmis.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mida Jensen Huang Nokia võimaliku ülevõtmise kohta tegelikult ütles ja miks jättis ta ostuplaanide küsimuse õhku;
- kuidas näeb Huang Nokia rolli tuleviku tehisintellekti taristus ning mida see võib tähendada Soomele ja Põhjamaadele.