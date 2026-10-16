Bitcoini kokkuostja sattus MSCI uute reeglite löögi alla
Tuntud bitcoini kokkuostja Strategy aktsia kukkus reedel üle 9 protsendi, kui indeksihaldur MSCI teatas uutest tingimustest, mis võivad viia Michael Saylori juhitava ettevõtte eemaldamiseni globaalsetest aktsiaindeksitest.
Investeerimispank JPMorgan Chase hoiatab, et Michael Saylori juhitava Strategy finantsstrateegia muudatused raputavad Bitcoini turgu, kuna krüptoraha üks suurimaid ostjaid võib nüüd muutuda ka müüjaks.
Krüptoturgu tabas teisipäeval järsk langus, kui bitcoini hind vajus alla 60 000 dollari. Sellega liigub krüptoraha ühtlasi oma viimase nelja aasta kehvima kuise tulemuse suunas, vahendas Yahoo Finance.
Tuntud bitcoini kokkuostja Strategy teatas oma finantseerimismudeli põhjalikust ümberkorraldamisest, mis annab ettevõttele õiguse bitcoine müüa, et kaitsta aktsionäre ja säilitada likviidsust, kirjutab Bloomberg.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.