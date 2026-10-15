Tehisintellektifirmade müügilaine ja inflatsioon tõmbasid dollari 18 kuu tipust alla
USA dollar taandus neljapäeval viimase pooleteise aasta kõrgeimalt tasemelt, kui investorid vaatasid mööda USA tugevatest inflatsiooni- ja tarbimisnäitajatest ning keskendusid tehisintellekti andmekeskuste võlakoormuse tõttu puhkenud müügilainele.
USA dollar kerkis kolmapäeval peamiste valuutade suhtes viimase kahe kuu kõrgeimale tasemele, saades tuult tiibadesse ootustest, et lähiajal tõstetakse taas intressimäärasid. Samas võib naftahinna võimalik taltumine globaalset inflatsiooni- ja rahapoliitika väljavaadet uuesti muuta.
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Investorid kaalusid oodatust kiiremat hinnatõusu ning tehisintellektisektoriga seotud võlakoormuse ja kiibitootjate süveneva müügilainega kaasnevaid riske.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.