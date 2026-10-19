LHV ja Coop Panga tulemused luubi all: suurinvestor eelistab neist ühte

Homme avaldavad Coop Pank ja LHV kolmanda kvartali tulemused, millest investor Sten Sumberg loodab leida vihjeid eelkõige järgmise aasta väljavaadete kohta. Ühelt pangalt ootab ta aga teisest jõudsamat kasvu.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Sten Sumberg praegu Coop Panka LHV-st atraktiivsemaks ja millist kasvu ootab ta mõlemalt pangalt järgmisel aastal;
- milline on LHV suurim proovikivi enne aasta lõppu ning mida võivad tulemuste kohta vihjata Mihkel Torim ja teised analüütikud.