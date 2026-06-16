LHV tegevjuht: panga kasumit kergitavad intressid, teenustasud ja parem marginaal
LHV Groupi maikuu puhaskasum oli 9,1 miljonit eurot, ettevõtte tegevjuht Mihkel Torim ütles Äripäeva hommikuprogrammis, et taoline tulemus vastas ettevõtte ootustele ning oli parem kui aasta esimestel kuudel.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.