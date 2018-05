Prantsuse Guajaana – bioloogi paradiis

Tasub märkida, et ehkki riik kuulub Euroopa Liitu, ei asu see mitte Euroopas, vaid Lõuna-Ameerika idaosas. Olime koos kursusekaaslase Merili Martverkiga esimesed, kes Eestist nii eksootilisse paika praktikale läksid. Tõsi, ehkki tudengitele suunatud Erasmuse programmiga saab praktikale minna paljudessse Euroopa ülikoolidesse, pole praktikavõimalused ülemerepiirkondades kuigi laialt levinud.

Kumbki meist polnud varem Prantsuse Guajaanas käinud, kuid ei saa ka öelda, et tegemist oleks olnud tundmatus kohas vette hüppamisega. Mitmed meie tuttavad ülikoolikaaslased olid jaganud oma reisimuljeid ja seiklusi eksootilisest Guajaanast. Sealsetes metsades on ka Tartu Ülikooli loodusteadlased rassinud, rüganud ja seigelnud juba ligi 15 aastat. Ja kuigi kõik lood, mida olin kuulnud, tundusid nii toredad ja ahhetama panevad, polnud ma kunagi tabanud end mõttelt, et just sinna võiks ka mina ükspäev minna. Aga teadagi, elul on varuks üllatusi ning kui mulle tehti ettepanek minna lähistroopikasse vihmametsa avastama, siis jah-sõna ei lasknud end kaua oodata.