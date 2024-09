Tallinnas noteeritud taastuvenergiatootja Enefit Greeni aktsia on vajunud peaaegu tagasi kolme aasta taguse esmaemissiooni tasemele ja testib tõsiselt minu kui investori valuläve.

Enefit Greeni positsiooni soetasin ma 2021. aasta oktoobris IPOst 2,9 euroga tükist . Ühe varemgi lahtiseletatud apsaka tõttu on aktsia soetushind mu portfelliarvestuses neli eurot, aga ma arvestan endiselt 2,9 euroga. Paari nädala pärast saab IPOst kolm aastat täis ja aeg on kokkuvõtteid teha, kuidas investeeringul läinud on.