Tagasi 20.09.24, 19:14 Microsoft hakkab AI-le elektrit ostma kurikuulsalt tuumajaamalt Microsoft sõlmis tehisaru (AI) serveriparkide tarbeks pikaajalise energia ostu lepingu Constellation Energyga, kes käivitab nüüd uuesti Three Mile Islandi tuumajaama, USA kurikuulsa tuumaõnnetuse koha.

Jahutustornid Three Mile Islandi tuumajaama 1. blokis, mis on plaanis taaskäivitada. Foto: Constellation Energy

Pennsylvania osariigis Susquehanna jõe samanimelisel saarel asuva Three Mile Islandi tuumajaama 2. bloki reaktor kaotas ventiili rikke tõttu 1979. aasta märtsis suure osa jahutusveest, misjärel sulas osaliselt kokku. Reaktor lekkis ümbruskonda suures mahus radioaktiivset vett ja gaase ning selle 14 aastat kestnud puhastamine ja sulgemine läks maksma üle miljardi dollari. Three Mile Islandi 2. bloki reaktori kokkusulamine on ajaloo tõsiseim tuumajaama õnnetus USAs.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun