Sileni vaikuseruumid liiguvad taastuvenergia abil nullheite suunas

Silen disainib ja toodab ainulaadseid mürakindlaid vaikuseruume ja kõnebokse, mis on nõutud ja hinnatud 60 riigis üle maailma. Ettevõtte suurim turg on USA, kuid ta tegutseb aktiivselt ka Euroopas, Aasias ja mujal. Silen võitis 2023. aastal Eesti aasta eksportija tiitli.

Ettevõte on käivitanud oma säästva arengu programmi Silen Zero, mis hõlmab keskkonna- ja laiemaid ESG eesmärke, et olla eeskujuks teistele sektori ettevõtetele.

Jätkusuutliku tootmise, keskkonnasõbraliku toorme ja turul ainulaadse, üle 20 aastast eluiga võimaldava nutika tootedisaini kõrval oli Sileni järgmine loogiline samm täielik üleminek taastuvenergiale.

“Eksport moodustab Sileni müügist ligi 95% ja meie kliendid on jätkusuutlikkuse küsimuses äärmiselt nõudlikud. Iga samm, mida Silen astub kestlikumaks muutumise suunas, ei ole seega hädavajalik üksnes meid ümbritsevale keskkonnale, vaid annab Silenile täna ka olulise konkurentsieelise globaalsel turul. Otsus minna üle 100% taastuvenergiale oli Sileni jaoks selles vaates lihtne, loogiline ja ainuõige,“ ütleb Sileni kaasasutaja ja tegevjuht Endrus Arge, kelle sõnul oli ka Sunly valimine energiapartneriks teadlik samm. „Tegime teadlikult valiku Sunly päikese- ja tuuleparkide kasuks, sest saame nii selgelt viidata, kust meie taastuvenergia tuleb. See annab meie energiaallikatele väga konkreetse, selge ja usaldusväärse mõõtme,“ lisab Arge.

Alates 2025. aastast peavad suuremad või börsil noteeritud ettevõtted hakkama raporteerima oma keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid. See nõue mõjutab aga ka väiksemaid ettevõtteid, kes on raporteerimiskohuslaste koostööpartnerid või alltöövõtjad. Lisaks arvestavad pangad laenu taotlemisel ettevõtte keskkonnamõju. See tähendab, et ettevõte, mis aktiivselt kaardistab ja vähendab oma keskkonnajalajälge, on mitmel viisil eelistatav nii koostööpartnerite, klientide kui ka pankade jaoks.

Silen läks taastuvenergiale üle ettevõtetele mõeldud Sunly Hübriid elektripaketiga. Sileni taga on nüüd 7,36% Aidu päikesepargist, mis tähendab 175 päikesepaneeli. Lisaks on Silen ühendatud ka Eestis asuva tuulepargiga. Need kaks energiaallikat katavad 60% Sileni aastasest tarbimisest. Ülejäänud vajalik elektrienergia pärineb teistest päikesepaneelidest ja hüdroelektrijaamadest Baltikumis.

„Me näeme, et aina rohkem ettevõtteid saab aru, et üleminek taastuvenergiale on õige asja ajamine, kuid samas on neil kahtlusi selle sammu tasuvuse osas. Oleme väga uhked, et saame teha koostööd selliste kestliku tootmise teerajajatega nagu Silen, kes näevad taastuvenergiale üleminekus nii majanduslikku kasu kui puhtama elukeskkonna eest seismist. See annab ka teistele ettevõtetele kindlust enda taastuvenergiale ümberlülitamiseks, “ kommenteerib Sunly Retail juhatuse liige Siim Lääts.

