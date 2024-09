Tagasi 18.09.24, 11:29 Eesti Panga president: ettevõtjad tahavad hindu tõsta, aga tarbijad ostlevad juba välismaal Eesti kõrge hinnataseme tõttu on suurenenud välismaalt ostmine ja kohalikel ettevõtetel on järjest keerulisem hindu tõsta, ütles Eesti Panga president Madis Müller konverentsil Äriplaan 2025.

Eesti Panga president Mandis Müller tõdes konverentsil Äriplaan 2025, et uuel aastal nõuab ettevõtete konkurentsis püsimine senisest suuremat pingutust. Foto: Liis Treimann

Mülleri sõnul on jaemüügi käive paigal tammunud ja pisut languseski, aga eratarbimine on kasvanud. See tähendab, et on suurenenud eestlaste ostude maht välismaalt. Panga president viitas ka Omnivale, kes teatas, et Hiinast kaupade tellimine on märgatavalt kasvanud.

